Wright overtar Otta trafikkskole

Nyheter

Wright overtar alle aksjene i Otta Trafikkskole AS fra 1.mai. Wright trafikkskole driver trafikkskoler på 37 ulike steder i Norge.

– Vi gleder oss til å bli en del av Norges i særklasse største trafikkskolekonsept sier Ole Bjørn Dalum, tidligere daglig leder ved Otta Trafikkskole AS.

Han mener det å drive lokalt i denne bransjen blir tyngre og tyngre og det å kunne ta del i en større enhet som Wright vil gi både ansatte og elever store fordeler.

– Ved siden av innkjøpsfordeler og en sentral serviceavdeling har Wright konsepter for drift som vi har lett etter, sier Dalum.

Han var med å etablere Dalum og Klashaugens Trafikkskole AS i 2005, et selskap som siden 2010 har hatt navnet Otta Trafikkskole AS. Selskapet har fire ansatte og holder til i Storgata på Otta. De har også en avdeling på Åndalsnes.

Ståle Hellum, administrerende direktør, i Wright Trafikkskole er veldig godt fornøyd med å kunne innlemme Otta Trafikkskole i Wright-fellesskapet.

– Etter at vi re-åpnet på Lillehammer i fjor høst har vi vært interessert i å vokse også i nordre del av Gudbrandsdalen, uttaler Hellum.

Han ser også positivt på avdelingen på Åndalsnes, når de har kontorer både på Otta og i Molde.

Hellum sier at målsetningen er å fortsette med det tilbud og de tjenester som Otta Trafikkskole allerede har tilbudt i sine markeder.

– Kontorene blir de samme og de ansatte fortsetter som før. Noen endringer vil nok komme etter hvert, men vi tror bestemt at vi vil styrke tilbudet og opplæringen i Otta og Åndalsnes med våre løsninger – til beste for alle som ønsker førerkort, sier Hellum.

Wright Trafikkskole ble etablert i 1997 og er den eneste landsdekkende aktøren innenfor trafikkopplæring i Norge, og sysselsetter nærmere 200 ansatte.