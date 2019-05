– Mitt mål er å gjøre en god jobb

Nyheter

– At et leserinnlegg med så sterke påstander får gå i trykken uten å la de involverte partene i saken få lov til å lese eller kommentere, er sterkt kritikkverdig. Når det er sagt, vil jeg takke for beklagelsen fra Vigga, sier Mosenden, med henvisning til debattinnlegget undertegnet Sigurd Avdem.