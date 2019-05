Inviterer til reiselivsforskning i Dovre

Nyheter

Senter for reiselivsforskning på Lillehammer oppfordrer folk til å bruke umneknaggen #vårtdovre. Instagram-bildene blir en del av forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR).

Målet er å se på hvordan man bruker Dovrefjellet, tettstedene og området rundt, hva Dovre betyr for deg. og hva man opplever i Dovre.

Deltakelsen er mulig fram til 1. september, og alle som blir med på eksperimentet og tagger med #vårtdovre blir også med i trekningen av en gavepakke med godsaker fra kommunen.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet ‘BOR’ er et næringsrettet forskningsprosjekt i Innlandet som skal bidra med ny kunnskap innenfor de to temaene «Kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling» og «Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner».

Prosjektet er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Innlandet. Samarbeidet med næringen skjer gjennom to arbeidsgrupper med private og offentlige reiselivsaktører, og ledes av en styringsgruppe. Prosjektet er i hovedsak finansiert av Kompetanse, universitets og forskningsfondet i Oppland.

Feltarbeidet på Dovrefjell og i Dombås foregår sommer/høst 2019 og Instagram-bildene er en av metodene som benyttes og skal analyseres.