Nyheter

Telenor er inne i en moderniseringsprosess og i den forbindelse skal kobbernettet legges ned. Ikke alle steder i Dovre kommune har like god mobildekning, og flere er ikke fornøyde med dette. En av disse er Ingebrigt Amundgård som bor på Dovre. Han er misfornøyd med Telenors hjelp.

- Utbygginga stoppa jo 500-800 meter unna oss. Jeg spurte derfor Telenor om det var mulighet for å strekke det litt lenger til oss, men det ble for dyrt, forklarer Amundgård.

- Jeg har også tilbudt å grave selv, slik at de bare legger kablene, men det ble for dyrt, tilføyer han.

Amundgård bruker for tiden mobilt bredbånd, men dekningen er dårlig.

- Det er irriterende når man er avhengig av internett. Kunne tro det går tilbake i tid selv om vi lever i 2019, forteller han.

Ga opp

Dette var på senhøsten i fjor og Amundgård ga opp kampen mot Telenor, men for litt siden sendte han nok en forespørsel til Telenor.

- De mente at vi måtte sende en felles søknad fra de som var rammet av dette. Med andre ord ingen interesse fra deres side, mener Amundgård.

Bygger ut nordover fra Dovre

Flere steder i kommunen er ikke mobildekningen den beste og det er derfor vanskelig å ha et mobilt bredbånd som fungerer tilfredsstillende. Amundgård synes kommunen derimot har gjort en god jobb med utbygging av fiber.

- Jeg synes kommunen har gjort en god jobb med fiberutbyggingen, men det er begrenset hva de kan gjøre uten midler, forteller Amundgård.

Inge Angård i Dovre kommune kan fortelle at fiberutbyggingen fra Dovre og nordover mot Dombås er inne i en anbudsprosess.

- Vi søkte i fjor om midler til utbygging mellom Dovre og Dombås. Det er nå inne i en prosess. Det som ble bygget ut nå var mellom Dovre og Ilka, forteller Angård.

Andbudsprosess

Roar Strand i Vågå kommune, som har ansvar for prosjektet, forteller at anbud snar kan bli lagt inn på prosjektet.

- Det er en normal anbudsprosess og vi håper i løpet av en uke eller 14 dager at det ligger ute for anbud, forteller Strand.

- Dermed kan leverandører gi et anbud i løpet av forsommeren. Vi legger inn en tidsplan der det vanligvis vil være to år til prosjektet skal være ferdigstilt, legger Strand til.

Dette kan bety at utbyggingen ikke vil være ferdig før om et par år, men dette er for tidlig å si noe om nå.

Vil sikre tilbud for alle

Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor Norge, forteller til Vigga at det skal være et tilbud for alle.

- Selv om vi legger ned kobberlinjene skal det være et tilbud for alle fram til fibernettet er på plass, forteller Quist Christensen.

Han forteller også at feilrettinger av linjen, som skulle være avsluttet 1. mai, ikke vil gjelde de stedene der det er helt nødvendig.

- Ingen skal være uten tilbud og vi kommer fortsatt til å rette der det er nødvendig, sier Quist Christensen.

For å bygge ut mer fibernett må kommunen søke om midler til dette fra staten og det må Telenor forholde seg til.

- Vi har et tilbud som heter hjemmebredbånd mobil der man får 1 terabyte i måneden, som er fem ganger forbruket til en nordmann. Denne løsningen fungerer bra med en antenne man kan sette opp, forteller Quist Christensen.

- Det er ikke sikkert dette vil fungere for alle, men da må vi gå inn på hvert enkelt case for å sjekke dekningen, avslutter han.