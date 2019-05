Sparket i gang ryddeaksjon i Dovre

Nyheter

Avsparket gikk av stabelen klokken 12 lørdag ettermiddag, og allerede ved startskuddet var det flere ivrige påmeldte som ønsket å bidra i oppryddingen i Dovre.

- Det har vært overraskende mange allerede. Folk kommer også for å spørre etter søppelsekker, så det er tydelig at de kommer hit for det, og ikke bare av nysgjerrighet, sier Bjørnhild Vigerust i bondelaget.

Ryddeaksjonen i Dovre arrangeres av Dovre Bondelag i samarbeid med Hold Innlandet Rent, Skåppå Kunnskapspark, Heime og Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.

Lørdag ettermiddag startet aksjonen offisielt for frivillige. Bondelaget har utvidet aksjonen med en uke, og varer fra lørdag 4. mai til søndag 12. mai.

- Vi oppfordrer alle som deltar til å bruke emneknaggen #virydderdovre når de er med og rydder. De blir da med i trekning av premier, som vil trekkes på "Åpen gård" 25. mai på Vigerust gård, forteller Vigerust.

Bondelaget oppfordrer dermed folk til å være med hele uken, men oppfordrer også til sikkerhet. Særlig om man skal rydde langs elven.

De har satt ut containere i Dombås sentrum, ved Skogvang på Dovreskogen, og i Dovre sentrum vil det komme en på mandag, hvor folk kan kaste fra seg alt av søppel som de har funnet. Man kan også kjøre det på miljøstasjonen selv om man ønsker det.

De unge er ivrigst

Med seg på aksjonen fikk de også skoleklasser fra 7. til 10. trinn, hvor alle skolene i Dovre deltok med å rydde plast og søpppel rundt skolene og i Dovre og Dombås sentrum på fredag.

- Ungene er faktisk de ivrigste. Det er litt ironisk med tanke på at det er de voksne som forsøpler, mener Erland Einbu Wigenstad i bondelaget.

- De fant mye gammelt. Blant annet en hjelm de mente var fra krigen, forteller han.

Oppfordrer bønder

I tillegg til at frivillige rydder på offentlige steder ønsker bondelaget også at andre bønder blir flinkere til å rydde opp etter seg.

- Landbruksplast er et stort problem. Det er mange i Dovre som er flinke til å plukke opp etter seg, men det er dessverre slik at noen ødelegger for andre ved å la plasten ligge. Det ødelegger for omdømmet vårt og for bygda, mener Vigerust.

- Om man plukker det opp etter hvert, i stedet for å skyve det bort, så blir det ikke så mye om gangen, oppfordrer bondelaget.