Tre lister er rekord for Hamar bispedømme

Nyheter

De godkjente listene er Bønnelista , Åpen folkekirke og nominasjonskomitéens egen liste. Det er tilsammen 39 kandidater å velge mellom blant de vanlige medlemmene. Per Anders Håvelsrud fra Dovre står på 7. plass på nominasjonskomiteens liste. I tillegg er nåværende vågåordfører Iselin Vistekleiven å finne på 3.plass på denne lista. På lista til Åpen folkekirke er Christin Caroline Munkebye Aarnes fra Lesja på en 12. plass. Den opprinnelige dovringen Frøydis Angard Ulateig er på 8.plass på samme liste. På Bønnelista er det ingen fra Lesja og Dovre.

Valget til menighetsråd og bispedømmeråd holdes samtidig som kommune- og fylkestingsvalget. I Hamar bispedømme skal det velges nye menighetsråd i alle sokn, samt sju representanter, en prest og en kirkelig ansatt til Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ.

Åpen folkekirke vil at Den norske kirke skal videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke, og vil arbeide for en kirke som er åpen for alle, som fremmer menneskeverdet og som motarbeider diskriminering. Bønnelista vi ha en kirke som gir klare svar, at Bibelen til avgjørende autoritet, Guds løsninger og lokalt selvstyre. Nominasjonskomiteens liste går ut fra menighetsrådene i bispedømmet.

16,7 prosent av de stemmeberettigede stemte ved forrige kirkevalg. Hamar bispedømme hadde den høyeste valgdeltakelsen med 20,8 prosent. I Dovre sokn var det 29, 56 prosent som stemte, i Dombås sokn 30,46 prosent. I Lesja og Lesjaskog sokn stemte 35, 96 prosent ved forrige kirkevalg i 2015.