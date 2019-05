Bor du over 400 meter over havet? Da kan det komme snø hos deg i morgen

Nyheter

Statens vegvesen advarer mot vanskelige kjøreforhold i Oppland, og mener at kraftig nedbør som kommer som snø høyere enn 400 meter over havet vil skape problemer i trafikken i Oppland torsdag.

Frykter kaos

- Biler med sommerdekk kan skape kaos på vegene våre der nedbøren kommer som snø. Vi ber derfor bilistene om å være forsiktige, holde avstand og beregne god tid hvis de må ut og kjøre. Er det mulig å la bilen stå torsdag, så gjør gjerne det, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen, Oppland.

Entreprenørene som drifter riks- og fylkesvegnettet for Statens vegvesen er varslet og er i beredskap. Farevarselet fra meteorologene omfatter også fjelltraktene i Sør-Norge.

Bør ha kjettinger

- De som skal ut å kjøre i slikt vær, må ha gode dekk. De som kjører vogntog, må legge på kjetting i tide. Stopp der det er trygt, og legg på kjetting før vogntoget kommer til strekninger med bakker og krappe svinger, sier Stensrud.

Regn, snø og sludd

Det ser likevel ut som om faren for dårlig føre er større andre steder enn her. For Bjorli målestasjon melder yr.no regn hele torsdag, det samme med Dombås målestasjon. Over Dovrefjell kan det bli mer skummelt føre. Hjerkinn målestasjon melder om mellom -1 og 0 grader og snø hele dagen. Fokstugu målestasjon melder om plussgrader og sludd.

– Det blir en litt guffen dag Østafjells i morgen. Først på dagen kommer nedbøren som snø over 200-500 meter, og det er viktig at bilen er skodd etter forholdene. Utover dagen stiger temperaturen og det blir snø over 800-1000 meter, melder Meteorologisk Institutt på Twitter.