Naturvernforedrag på Dombås

Nyheter

Det er fagansvarlig i Naturvernforbundet, Jorunn Vallestad, som skal holde foredraget.

- Foredraget er vel mest for hageinteresserte, men det er et viktig tema. Naturvern er viktig og i den forbindelse naturvennlige hager for bier, humler og andre insekter viktige for oss, forteller Nelly Einstulen, leder i Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen.

Hun forteller også at en blomstereng istedenfor å ha en plen er viktig.

- Strigla hager er døden. Blomsterenger er oaser for humler og bier, sier Einstulen.

Insektene er også livsnødvendig for oss mennesker med tanke på pollinering.

- Hvis man tenker litt over temaet er det livsnødvendig for oss, og en blomstereng er veldig fint for insektene, avslutter Einstulen.

Foredraget holdes mandag kveld på Frivillighetssentralen på Dombås.