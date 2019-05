På lørdag kan du se Dovre i Klassequizen

Nyheter

På lørdag kan du se 10. klasse på Dovre ungdomsskole kjempe om plass i hovedfinalen i Klassequizen 2019. Deltagere for Dovre ungdomsskole er Mari Brenna, Oda Marie Bonsaksen og Bjørner Torsteingard. Reserve er Runi Arnekleiv.

Dovre kom seg videre fra de innledende rundene ved en tippekonkurranse i og med at de var likt med to andre ungdomsskoler i Oppland. Dovre var også med i 2017, og i år arrangeres Klassequizen for sjuende gang.

I lørdagens program skal Dovre quizze mot åtte andre lag fra forskjellige fylker i landet. Det er to lag som går direkte til superfinalen fra hvert program og ett lag som går videre som "lucky loser", slik at det blir ni lag i superfinalen. I de tre foregående programmene har Myre skole fra Nordland, Smestad ungdomsskole fra Oppland, Tryggheim Forus barne- og ungdomsskole fra Rogaland, Borre ungdomsskole fra Vestfold, Tranby skole fra Buskerud og Strandebarm skule fra Hordaland tatt seg videre til superfinalen.