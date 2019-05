Barna rydder Dovre

Nyheter

Torsdag 9. mai dro hele Dombås barnehage, med over 60 barn og nesten 20 voksne, ut i nærområdet sitt for å plukke søppel. Det var stor iver etter å lete og finne, og de klatret og krøp høyt og lavt i en hel time! nysnø var absolutt ingen hindring. De hadde også øvd litt på forhånd i barnehagen og snakket om hva søppel er og hva vi skal gjøre med det.

– Da de kom tilbake kunne de stolt vise frem både melkekartonger, plastposer og annet søppel de hadde funnet. I mellomtiden hadde vi stekt mini-pannekaker, kokt pølser og serverte yoghurt og saft. Det gikk ned på høykant, forteller Bjørnhild Vigerust i Dovre bondelag.

Hun forteller at de var skjønt enige alle sammen om at det å kaste søppel i naturen er ikke lov og ikke bra.

– Vi i bondelaget ville belønne dem for innsatsen og overleverte en splitter ny John Deere tråtraktor som takk. Den falt meget i smak, sier hun.

17.-mai ruta

Fredag 10. var det Dovre barnehage sin tur, og her var hele barnehagen med rundt 30 barn og voksne klare til dyst da bondelaget ankom.

– De la i veg med minst like stor iver, og rydder hele 17. mai-ruten på Dovre fra kirka, til Fredheim og tilbake om gamle E6. Her fant de både rundballeplast, flasker og masse annet søppel, og var ganske så sultne og slitne da de kom tilbake. Pannekaker, yoghurt og pølser gikk også ned på høykant her, og vi hadde faktisk ikke igjen mer mat da vi dro derfra. Også de fikk også selvfølgelig en ny tråtraktor fra oss som takk for hjelpen, sier Vigerust.

Vil ha ny aksjon neste år

Ryddeaksjonen i samarbeid med Heime, Skåppå og Hold Innlandet Rent har vært en suksess.

– Bondelaget valgte å utvide aksjonen en uke, for å blant annet få med barnehagene, som ikke lå i det fastsatte opplegget for den nasjonale aksjonen, og ikke minst prøve å oppfordre til at bøndene i kommunene også tok et ekstra tak for å rydde rundballeplast. Det har blitt ryddet veldig mye av noen veldig flinke folk, og vi skulle gjerne hatt med mange flere, for vi fikk ikke ryddet alt, sier hun, og legger til at de gjerne vil prøve igjen neste år.

Kuslipp

25. mai arrangerer Dovre bondelag Åpen Gård og kuslipp på Vigerust Dovre. Her skal de ha aktiviteter og konkurranser, bondekiosk med matservering, lam og kalver ute.

– Ikke minst skal vi trekke vinnere fra ryddeaksjonen av flotte premier, og vi skal ha kuslipp. Vi ser på det som svært positivt å kunne få vise frem en liten bit av næringen vår, og kanskje lære bort litt til både store og små. Det blir en trivelig familiedag, håper vi, sier hun.