Har du Huawei-telefon, kommer det dårlig nytt her

I følge den nye loven er kinesiske selskaper forpliktet til å samarbeide med landets myndigheter i etterforskningsarbeid. Flere land, deriblant Norge, har uttrykt skepsis til å involvere Huawei i utbyggingen av 5G-nettet, i frykt for spionasje. Huawei har forsøkt å berolige utbyggerne ved blant annet å tilby Norge en avtale der de skriver under på at de ikke vil sende informasjon til myndighetene verken i Kina eller andre steder. Politiets sikkerhetstjeneste har uttalt til NRK at dette ikke er nok.

Bryter samarbeidet

Nå har Huawei også havnet på svarteliste i USA, og det er dette som medfører trøbbel for eiere av telefoner fra Huawei. Med denne svartelistingen følger et forbud for amerikanske firmaer å eksportere til Huawei, med mindre de får godkjenning fra Det hvite hus. Dette betyr at fremtidige Huawei-telefoner vil komme uten Googles tjenester, herunder Gmail, YouTube, Chrome, Google Maps og mye annet.

For deg som allerede eier en Huawei-telefon, betyr det ikke at du mister eksisterende apper, men du vil ikke lenger få oppdateringer, verken av Android eller andre Google-tjenester.

Løsningen som Huawei skisserer, er at de fortsetter å utvikle sitt eget mobile operativsystem.

Kilder: NRK og Din Side