Lesja Intens med sin tredje strake seier

Dombås-hesten gikk rett til tet fra start, og skapte raskt en luke ned til det øvrige feltet, sammen med Tangen Bjørg. Først etter en runde tettet luka seg, og Brutal kom opp utvendig for fortsatt ledende Lesja Intens. Trioen trakk på nytt fra det øvrige feltet, ut på siste bortre langside. Gjennom siste sving ble det klart at Brutal ikke ville klare å holde presset utvendig, og ut på oppløpet travet Lesja Intens i ensom majestet og tok seieren flere hestelengder foran nummer to.