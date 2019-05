Søkjer om 22 millionar kroner i tilskot til breiband

Nyheter

Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen har sendt ein felles søknad om tilskot til utbygging av breiband. Søknaden er sendt til Oppland fylkeskommune og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Det er søkt om 16 268 000 kroner frå Nkom, og 6 116 000 kroner frå Oppland fylkeskommune. Dette vil vere til delfinansiering av utbyggingsprosjekt i dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdal. Det er Vågå kommune som stiller med prosjektleiar og koordinator for prosessen.

– Vår region har framleis ein bot å gå før vi oppnår det nasjonale målet om 90 prosent dekning til alle husstandar, skriv prosjektleiar Roar Strand i søknaden.

Kommunane ser ikkje at dei kan klare målet om at det skal vera 90 prosent husstandsdekning innan 2020.

Kvar kommune i norddalen har prioritert eitt av sine resterande område inn i denne søknaden. Lesja kommune har ikkje sett opp noko prioritert område, men det står at det dreier seg om 215 bustader. Totalkostnaden er sett til 15 050 000 kroner. Dovre kommune har sett opp Dovreskogen, med 180 bustader som prioritert område til ein kostnad på 12 600 000. Kvar husstand må betale 10 000 kroner i tilknytingsavgift. Kommunane vil også gå inn med ein eigenandel.

– Eit par av våre kommunar byrjer å få bra dekning og vil nå det nasjonale målet, medan resten har att fleire busettingsområde med dårleg dekning. Ei tilleggsutfordring som berører oss, og det øvrige av landet, er Telenor si avgjerd om å leggje ned det gamle kopparnettet. Ei av dei store utfordringane for kommunane i Nord-Gudbrandsdalen i denne samanhengen, er at vi har svært spreidd busetting, noko som gjer våre resterande område krevjande og kostbare å byggje ut, skriv Strand.

Han legg vekt på at krava til digitalisering er likeeins for innbyggjarane i Nord-Gudbrandsdalen som i meir sentrale strøk, og at regionen har vedteke ein regional digitaliseringstrategi.

­– Den moglege fallgruva er at vi ikkje har god nok infrastruktur ut til innbyggjarar og næringsdrivande, slik at det ikkje vil vere mogleg å oppnå effektane av digitalisering i det omfanget vi ønskjer.

Nkom fastsett årleg ei økonomisk ramme for breibandsstøtte for kvart fylke. Alle søknadar frå kommunane skal sendast til fylkeskommunen, som skal prioritere dei ulike prosjekta innanfor den økonomiske ramma fylket har fått. Dei skal så sende si innstilling til Nkom innan 1.september.