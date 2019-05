Inviterer til leik og moro på open gard

Nyheter

- Her blir det leik og moro for heile familien, og hovudattraksjonen denne dagen vil bli kusleppet. Vi opnar fjøsdørene etter ein lang vinter, og slepp kyrne ut på sumarbeite. Det blir garantert eit show, for dette har kyrne venta lenge på, seier leiar i Dovre Bondelag, Bjørnhild Vigerust.

Det blir også servering av både mat og drikke, og ein kiosk med utsal av ulike effektar, tråtraktor-bane, aktivitetar og konkurransar.

- Ikkje minst tek vi med oss ut kalvane på garden, og Torbjørn Elvestad tek med seg lam som også skal få gå ute denne dagen. Vi skal også trekke vinnarane av konkurransen "Vi ryddar Dovre" som vi arrangerte i førebinding med ryddeaksjonen i starten av mai. Her har lokale bedrifter samt våre samvirkebedrifter stilt med flotte premiar, og vi skal trekke nokre heldige vinnarar som har delt bilete og meldt seg på ryddeaksjonen, fortel Vigerust.

Open gard arrangerast av Noregs Bondelags lokallag kvart år på garder over heile landet, men ein tanke og eit ønskje om å gje folk gode opplevingar, samt kunnskap om norsk landbruk og matproduksjon.