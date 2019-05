Vil etablere friluftsråd i regionen. – Kom med innspill

Et friluftsråd skal først og fremst være for innbyggerne.

Nyheter

Etter innspill fra en av kommunene i regionen, ble det nedsatt ei arbeidsgruppe, som skal se på muligheten for å opprette et friluftsråd i Nord-Gudbrandsdalen. Arbeidsgruppa, som består av representanter fra alle seks kommuner, samt fra regionrådet, har fått i mandat å lage en rapport, som blant annet skal kartlegge status og utfordringer innenfor friluftslivet i kommunene, vurdere organiseringen av et friluftsråd, definere arbeidsoppgaver, stillingsomfang og finansiering.