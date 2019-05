Nyheter

Arbeidet vil i hovedsak gå ut på å renske grøfter og stikkrenner langs jernbanen. Dette vil bli utført av Tronfjell maskin AS i uke 22 til uke 26.

Bane NOR informerer om at dette arbeidet vil i den overnevnte perioden stort sett utføres på nattestid for å få tilstrekkelig arbeidstid mellom togene.

- Arbeid fortsetter etter uke 26, men det er ikke avklart om dette medfører nattarbeid, informerer Bane NOR.