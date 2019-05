Her er de lokale blomsterforretningenes plantetips

Nyheter

– Nå som været er litt skiftende, og det fort kan bli frost, vil jeg anbefale stemor og fioler. Det er de sterkeste blomstene som kan overleve frostnetter. Sommerblomster kommer fra andre strøk, gjerne med mye varme, og de tåler ikke det klimaet vi har her nå. De kan klare seg hvis de er under et tak, og har le for vær og vind. Jeg kan ikke garantere noe, men det kan gå bra. Jeg liker godt sjokoladekosmos, de er i trend nå, mørk burgunder, små fine blomster. De er veldig fine med lange stilker på blomstene og lukter sjokolade, sier Olaug Lien Einbu ved Blomsterstugu, Lesja.