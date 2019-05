Åpnet etterlengtet butikk i Høyveg

Nyheter

Det var fullt inne og også ute, der Orkel hadde vårdag med fremvisning av forskjellig slåtteutstyr. Inne hadde Engelke Ulheim nok å gjøre i kassen, og opplevde at mange varer ble revet bort allerede første dag.

- Det er heldigvis kort leveringstid på nye varer, sier Jan Erik Ulheim, som sammen med Per Egil Sveen er innehaver.

Første i sitt slag

Butikken fører varer fra den nederlandske produsenten Kramp. Med tilgang på rundt 500 000 artikler var lokalene fylt opp med et godt utvalg tilpasset kundegrunnlaget i distriktet. De besøkende som Vigga snakket med var unisont enige om at butikken imøtekom et svært savnet tilbud i lokalmiljøet.

Høyveg hadde også besøk av flere representanter fra Kramp under åpningsdagen, som alle uttrykte store forventninger til den nye butikken.

- Dette er den første butikken i sitt slag i Europa, forteller salgsdirektør Jarle Ussvær.