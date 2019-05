Nok et år med sommerkurs på Hjerleid

Nyheter

Skrevet av Mali Tungen

Aldersgruppen er 9 til 12 år, og det er fra morgen til ettermiddag hver dag, bortsett fra en dag der de skal overnatte på bygningshistorisk park.

Dagene er varierte og har et nytt tema for hver dag. Smiing, ullarbeid, snekring, treskjæring, bading og pil og bue, og mere til. Det blir servert lunsj hver dag, og på overnattingsturen blir det i tillegg middag.

Barna skal lage egne produkt, som de skal stille ut siste dagen til foreldrene.

- Det er et alternativ til sommerferie, der barna får røre på seg og lære nye ting. Håndverk er det ikke så mye av i skolen lengre, og de har veldig godt av å få prøve seg på praktiske oppgaver, og få mestring gjennom det. vi satte aldersgruppen på 9 til 12 år fordi vi ønsket ikke et stort alderssprik. Det er et tilbud som barn vokser på, og kanskje blir så interesserte at de i fremtiden kan velge en slik studieretning, sier Helle Hundevadt optimistisk.