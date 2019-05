Nyheter

Etter endt fartskontroll i ei 60-sone på Dovre på sundag, fekk to førarar sertifiktatet sitt beslaglagt. Høgaste fart som vert målt i sona var 89 kilometer i timen.

Samstundes fekk 12 personar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort, og i tillegg vart det utstedt to forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon.