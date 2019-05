Inviterer til UKM camp

Nyheter

Temaet for campen er ytringskultur, og det tilbys to ulike kurs, film og litteratur. Kursholder i film er filmskaper Edvard Mølmen, opprinnelig lesjaskoging, men bor nå i Skjåk. Han har tidligere jobbet med media og kommunikasjon i videregående skole. I dag jobber han med film og bilder i et markedsføringsbyrå.

Variert program

Kursholderne i litteratur, eller skriving og fremføring av scenetekst, er Beatur og Taro Vestøl Cooper. Begge har jobbet innen teater og scener, som Den Norske Opera og Nordic Black Theatre.

– Gjennom kursdagene skal vi leke med hvordan vi best formidler tekst og vil forberede deltakerne til å entre scenens univers av muligheter. Fra rap til poesi, fra dramatikk til standup, kokes alt sammen til en magisk visning siste dag, uttaler de to.

Kurset varer fra fredag til søndag, og er gratis for deltakerne.