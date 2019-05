«Jævla idiot» ga 10 000 i bot

Nyheter

Dommen ble avsagt av Frostating lagmannsrett. Det var i fjor sommer at mannen var ute på byen i Molde. Her skal han ha kommet i krangel med andre folk på bytur, og to polititjenestemenn kom til for å roe gemyttene. Mannen ble oppfattet så hissig og aggresiv at han ble påsatt håndjern, og skulle bli innbrakt til politistasjonen i Molde. Under bilturen skal han ha sparket i bildøren, og kommet med ukvemsord mot politimennene. Dette fortsatte i løpet av natten i arresten Han skal blant annet ha sagt at han skulle ta dem, skyte dem, slå dem halvt i hjel, kalt dem psykopat, dust og lignende. Politimennene gjorde opptak av deler av det som ble sagt.