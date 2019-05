Ber om 49 000 kroner i året fra sju kommuner

Nyheter

Dette kommer på bakgrunn av at ordførerne i de syv kommunene som omfatter vegstrekningen E136 har vist et felles engasjement for nettopp denne samferdselsåren. I løpet av våren har de syv Dovre, Lesja, Rauma, Vestnes, Ørskog, Skodje og Ålesund samlet seg for å få et målrettet fokus på utbedring av denne strekningen.