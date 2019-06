Flere innbrudd i Røde Kors sine flaskehus

Nyheter

Det opplyser leder for hjelpekorpset i Lesja, Asbjørn Espeseth.

- Først ble det tømt på Lesjaverk, rundt 20. til 24. mai. De siste dagene har det blitt tømt på Aurstad og Tandseter også. Alt er helt rensket, forteller Espeseth.

Det vil være et styremøte i Røde Kors neste uke hvor de skal ta stilling til situasjonen. Hendelsen har også blitt meldt inn til politiet, og det vurderes om det skal politianmeldes.

Espeseth vet ikke hvor mye som har blitt tatt, men mener at den ene containeren hadde to fulle sekker før tyvene hadde rensket plassen, men at containeren på Lesjaverk nylig var tømt i forkant av tyveriet.

- Containeren på Lesjaskog har stått urørt, sier Espeseth, som sjekket området tidligst i onsdag denne uken.

Han vet heller ikke hvem som kan ha stått bak hendelsene.

- Jeg vil oppfordre folk til å være obs og følge med. Dette er en god inntekt for oss fra lokalbefolkningen, som vi blant annet har brukt til å finansiere hjertestarter til folket med, sier Espeseth.

Samme hendelse har skjedd både i Lom og i Skjåk den siste uken, opplyser Fjuken. Espeseth vet ikke om det er noe forbindelse mellom dette og hendelsene i Lesja.

- Det er vanskelig å spekulere. Ved hendelsen i Lom og Skjåk ble det observert en bil som det ble tatt bilde av. Den ble senere observert på Dombås, men det var uken før det ble gjort innbrudd i flaskehuset på Lesjaverk, forteller Espeseth.