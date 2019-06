Inviterer til eventyrkvelder

Nyheter

Line Aabakken skal være budeie på setra, som ligger like ved Grimsdalshytta. På setra har hun melkekyr og melka skal behandles på stedet.

– Jeg har tenkt å lage gubb og skjørost, forteller Line.

Foruten melkekyrne vil det også være høner, to kalver av gamle raser, et par kopplam og Lines to hunder.

Budeia brenner for å vise ungene hvordan ting ble gjort før i tida, samt gi dem mulighet til å oppleve seterlivet, dyrene og roen. Derfor inviterer hun til eventyrkvelder på søndagskveldene.

– Da kan de få se litt av hva budeia egentlig gjør på setra, og så skal jeg lese gamle folkeeventyr og kanskje spille litt fele. I tillegg håper jeg vi kan synge litt sammen, sier Line.

Det er ingen forhåndspåmelding, og Line presiserer at dette primært er et opplegg for barn mellom 3 og 15 år. Hun lover også litt servering, kakao og hjemmebakt brød.

– Jeg gleder meg som en unge selv, sier den blide budeia.