Vil du bli den nye storsankeren av turmål?

Nyheter

I hele 11 år har det vært fysak-kasser som grendelagene har stått for. Det har vært to turmål i hver grend, når man har kommet til turmålet har det hengt en kasse der med en bok inni. Alle som har skrevet seg inn i boken har vært med i trekningen av premier. Turmålene er som regel nye hvert år, selv om noen er faste.

Fysak-kasser består

Nytt for året er at det i tillegg til å være kasse med bok, er det også en elektronisk post der. Lesja kommune har stått for å lage alle fysak-målene elektroniske, og har i tillegg lagt til mange flere turmål å velge i.

– Har du en smarttelefon er det bare å laste ned appen Trimpoeng, og registrere deg der. Trimpoeng finnes rundt om i landet, og Lesja har en egen konkurranse. Premie er blant annet gavekort fra klatreparken på Bjorli, forteller Solveig Græsli i Lesja kommune.

Lavterskel

Man får opp et kart på telefonen mens man går og et gps-punkt der posten er i terrenget. Når man treffer posten kan man «sjekke inn» og på den måten sanker man poeng til konkurransen.

– Poenget med konkurransen er å få folk i aktivitet på en morsom måte. Vi har lagt inn flere poster med utgangspunkt der folk bor. På den måten er det enklere for folk å bevege seg mer. Kanskje de har hentet posten, og hvis de går i 15 minutter til så når de et turmål. Du kan kalle det et lavterskeltilbud. På den måten kan vi kanskje inspirere flere til å komme seg ut å rusle litt i hverdagen, uten at de trenger å planlegge så mye. Det er en fin måte å komme seg ut i nærmiljøet på, mener Solveig.

Flere vinnere

Lesja kommune har også egen konto på Instagram. Hvis man tagger #turilesja eller #trimpoenglesja så kan bildet ditt bli publisert på siden deres.

– Hver tur har forskjellig mengde poeng. Korte turer har mindre, og langturer mer. Men du får like mange poeng hver gang, om du går samme runde hver dag. Etter høstferien vil vinnere bli annonsert. Det vil bli premiering til: "Storsankeren" med flest poeng, "Duracellen" med flest innsjekk, "Turjegeren" med flest turmål og "Heldigprisen" blir trukket tilfeldig, avslutter Solveig.