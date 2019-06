Opptur til Raudbergan

Nyheter

Opptur er en nasjonal turdag for norske åttendeklassinger, arrangert av Den Norske Turistforenings medlemsforeninger. Opptur arrangeres for 14. gang i 2019. Det var turlederne Marie Fasteraune og Maria Kampesæter Kleiven som tok med seg elevene ut på tur. De startet turen ved Lesjaskog skule, og turfølget fulgte en godt oppmerket sti i spennende terreng med berg og bjørkeskog. Elevene var fra Dovre ungdomsskole, Lesja skule og Lesjaskog skule. Det var over 50 elever og noen lærere som var med på turen.

Turen til Raudbergan gir ikke bare flott utsikt, men også en spesiell naturopplevelse, med spennende steinformasjoner. Det er et olivinberg som er bygget opp av bergarten peridotitt, men det er bergarten serpentinitt som gir fargen. Serpentinitt er egentlig grønn, men får et tynt rustlag/oksidasjonslag på cirka én cm. Slike berg er sjeldne å se på jordoverflaten.

– Mange kjenner hverandre gjennom for eksempel fotball, men det virket som det ble stiftet flere nye vennskap med naboene på turen. Like før tregrensa må en bekk forseres og en litt bratt skråning byr på ekstra utfordring, men det tok ungdommene på strak arm. Og det er moro med litt veksling i terrenget! I skogen er det lunt, men ovenfor tregrensa var det stri vind. På toppen ventet vi til alle kom frem, tok en kjapp rast og et bilde, før vi tok oss ned i skogen igjen. Det var lunere å ta lunsjen i bjørkeskogen, forteller Kleiven.