Seier til Hardy B.R.

Varmblodstraveren er andelseid, med Lars Marius Storhaug som en av andelshaverne. Fireåringen startet pent, og lå sist i feltet ut på bortre langside. Hardy B.R. hadde imidlertid ingen planer om å beholde den plasseringen. Gjennom andre sving la han seg ut i tredje spor, og ble deretter liggende utvendig for ledende Goldstrike B.G. Her ble han liggende i nesten en hel runde, før han trakk fra ut på oppløpet, og halte seieren i land et par hestelengder foran nummer to. Kilometertiden ble 14,1.

Løpet var også kvalifisering til Summer Meeting Talents, for kusker født i 1994 eller seinere, så Lars Fredrik Kolle får med dette kjøre finalen på Åby den 27. juni.