Ber kommunen om svar om bussgarasjen

Lesja innkjøpslag sendte et brev 2. mai i 2017 der de tilbød Lesja og Dovre kommuner å kjøpe bussgarasjen på Lesjaskog til 2 758 000 kroner. Dette for at kommunene skulle bygge den om til brannstasjon. Det ble i desember samme år vedtatt at kommunene skulle forhandle om kjøp av garasjen. Kommunene har ut dette året skaffe nye lokaler på Lesjaskog. Arbeidstilsynet har varslet tvangsmulkt dersom dette ikke blir i orden.

– Det har ikke blitt gjennomført en forhandling, skriver Ola Ulfsby Bottheim, daglig leder på Lesja innkjøpslag, i brevet til Lesja kommune.

Innkjøpslaget vurderer å bytte stasjoneringssted til Bjorli, siden det er rutestart og stopp. Da slipper de mye tomkjøring. Bottheim spør også om Lesja kommune mener det er økonomisk forsvarlig å legge opp til en prosess med en total-entreprise, som han mener vil ende opp med et dyrere bygg enn basert på et bruktbygg. Han spør også om det er viktig for kommunen å søke samarbeid med lokalt næringsliv dersom det kan være positivt for begge parter.

Ordfører Mariann Skotte tok med seg brevet inn i felles formannskap med Dovre, i møtet de hadde forrige torsdag. Brevet fra Lesja innkjøpslag ble sendt kvelden før formannskap i Lesja og felles formannskap.

– Dette brevet kom klokken ni i går kveld. Jeg synes det er sent å sende det kvelden før. Vi har sendte det over som et innspill til den pågående saken. Dette er ikke noe å behandle, sa Skotte til formannskapene.