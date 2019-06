Pengegave til luftambulansen

Nyheter

Dansefotens Venner arranger 2. dags-festen hvert år og ga overskuddet fra festen til luftambulansen.

- Det var et enstemmig styre som vedtok at luftambulansen skulle få pengene, forteller Gro Myhren.

Setter pris på gaven

Luftambulansen representert ved Ole Anders Listad, Trond Vigerust og Torbjørn Mæhlum setter pris på gaven.

- Det må vi si tusen takk for og vi setter stor pris på dette. Man blir litt mo i knærne, forteller Listad.

- Tilbudet hadde ikke vært det samme om vi ikke hadde slike medlemmer, legger han til.

Organiseringen og driften av luftambulansen i Norge er blant verdens beste og det er stor forskjell fra land til land hvordan det drives.

- I Sverige er det jo hvert län som drifter, så det er en helt annen tjeneste, sier Listad.

- Vi vil jo ha pasienten i fokus. Det er det viktigste, tilføyer Vigerust.

Kjent på tryggheten

Det er en trygghet å ha luftambulansen så nærme hjemstedet, da det ikke er sykehus i nærheten, og en av damene i Dansefotens Venner har kjent på dette.

- Jeg ble jo utsatt for et hjerteinfarkt i 2000 og jeg hadde ikke stått her i dag hadde det ikke vært for luftambulansen, forteller Unni Myhren.

Viktigheten av en slik tjeneste er en stor grunn til at Dansefotens Venner gir penger til luftambulansen.

- Man blir jo veldig ydmyk og det viser hvor viktig vi kan være i mange situasjoner, forteller Listad.

- Jeg har jo vært her i 20 år og trives veldig godt med dette, tilføyer han.