SJ Norge skal kjøre tog på Dovrebanen og Raumabanen

Nyheter

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil kunngjorde mandag at SJ Norge AS er vinner av den såkalte "Trafikkpakke 2". Det vil si Trafikkpakken omfatter Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. SJ Norge får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020.

Det er prisforskjellen som har veid tyngst. Der nest kvalitet, så oppdragsforståelse.

– Det er liten forskjell i kvalitet, men det er en ekstremt stor prisforskjell, sa Slotsvik under pressekonferansen mandag.

Jernbanedirektoratet forklarer at de vil betale én femtedel i vederlag til SJ, sammenlignet med hva de betaler VY i dag.

Det var tre selskaper som leverte anbud innen fristen 3. desember i fjor. Boreal, SJ Norge og VY tog. De to siste var med til siste runde. Trafikkpakke 2 er den andre delen av den norske persontogtrafikken som avreguleres, og SJ starter å trafikkere strekningene i midten av juni 2020. Allerede i dag trafikkerer SJ strekningene Stockholm – Oslo, Gøteborg – Halden og Stockholm – Narvik.

– Vi er utrolig stolte over den tilliten vi er gitt fra Jernbanedirektoratet. Vi gleder oss til å sette i gang med planleggingen for å videreutvikle togtilbudet for de reisende på de syv strekningene, sier Berit Kjøll, styreleder i SJ Norge i en pressemelding.