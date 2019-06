Ber om møte med Fylkesmannen

Nyheter

I forrige uke diskuterte kommunestyret i Lesja strukturendringer. Kommunen må spare seks millioner kroner neste år. Måten det skal gjøres på, bekymrer Lesja Høyre.

– Vedtaket i kommunestyret 13.juni har ingenting med strukturendringer å gjøre, det er bare en rekke enkelttiltak som ikke gir balanse i økonomien. Vi ber ordføreren å umiddelbart be om møte med fylkesmannen for å søke råd, før vi går videre med en økonomistyring som er helt ute av kurs, skriver Hanne Velure på vegne av sitt parti, i et brev til ordføreren.

Hun ordfører Mariann Skotte (Sp) om å be om møte med fylkesmannen for å søke råd, helst før ferien. Her vil hun også at gruppelederne for de andre partiene skal delta.

– Administrasjonen i Lesja kommune har vært svært tydelig de siste årene, ikke minst når vi gjorde tidenes investering i ny sjukeheim og eget helsehus, på at vi gjorde et vedtak som ikke er bærekraftig både kort‐ og langsiktig. Vi foretok en investering uten samtidig å finne inndekning, og helt uten å se den i sammenheng med budsjett og økonomiplan. Selv ikke med eiendomsskatt oppi inntekter fra både vannkraft og utbyggingsavtaler, er det mulig å få balanse i økonomien fremover, skriver Velure.

Hun er bekymret for at kommunens økonomi skal gå ut over tjenestetilbudet i kommunen, spesielt i Lesja vest.

– Det er politikernes plikt å sørge for forutsigbarhet og trygghet for alle i kommunen på at man har dagligdagse tjenester som barnehage, skole og eldreomsorg i ansvarlig avstand fra der man bor. Vi er redde at den usikkerhet det fremover til stadighet vil være omkring tjenestetilbudet, ikke minst i Lesja vest, vil ødelegge bostedsattraktiviteten. Ingen vil bo et sted der man har mange mil til primære kommunale tjenester, skriver hun.

Velure og Høyre mener kommunesammenslåing med Dovre er vegen å gå.

– Vi samarbeider på snart alle tjenester. Men vi er fortsatt to kommuner, med alt det koster på politikk og administrasjon. Det ligger både store innsparingsmuligheter, andre synergier og statlige insentiver i en sammenslåing, skriver Velure.