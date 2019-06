Strenge straffer for politirømlingene på Lora

Nyheter

Torsdag 21. mars i år ble en politipatrulje fra Lesja og Dovre lensmannskontor oppmerksom på en bil som sto på rasteplassen på Lora. Da politiet kom bort til bilen løp de tre mennene til skogs. De fikk tak i en av dem, de to andre forsvant. Store ressurser ble satt inn i letingen, blant annet ble det brukt politihelikopter. En av de to som rømte ble pågrepet natt til fredag 22. mars etter å ha brutt seg inn i et hus ved Lyftingsmo. Sistemann kom seg nok en gang unna, men ble pågrepet på Lesjaskog skytterbane lørdag 23. mars.