Disse får kulturmidler fra Dovre kommune i år

Det er totalt 297 000 kroner som skal fordeles i år. 30 000 av disse er omdisponert til prosjektet «Full deltakelse for alle». Midlene deles inn i to hovedkategorier; idrett, samt musikk dans og andre. Kommunestyret vedtok fordelingen under møtet sist mandag.

Disse er tildelt idrettsmidler:

Dovre og Dovreskog skytterlag kr 17 800

Dombås idrettslag kr 83 500

Toftemoswingen danseklubb kr 6 000

Dovre idrettslag kr 23 200

Dombås pistolklubb kr 6 600

LesjaDovre danseteam kr 24 700

Disse får kulturmidler:

Fjellblomen 4H kr 9 000

Dovrefjell Disharmiske Selskab kr 4 000

Dovre folkedanslag kr 5 200

Dovre skolekorps kr 17 800

Dovre spellemannslag kr 4 000

Trekkfuglan kr 4 000

Dovre bygdekvinnelag kr 4 000

Steinbakken vevstugu kr 4 000

Dovre og Lesja kunstforening kr 4 000

DNT Gudbrandsdalen kr 3 000

Dovre historielag kr 5 000

Dombås musikkforening kr 11 200

Hjerleids venner kr 4 500

Dovre vel kr 5 500

Lesja og Dovre storband kr 2 000

Dovre og Lesja krigsminnesamling kr 9 000

Senter for bygdekultur kr 3 800