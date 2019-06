- Dere må tenke samfunnskonsekvenser

Nyheter

Stemningen var avventende hos de rundt 30 personene som hadde møtte frem på det tredje og siste møtet som omhandlet høringsdokumentet i skolesaken. Dokumentet er utarbeidet på oppdrag av OKO-styret, i forbindelse med et behov for nye innsparinger i Dovre kommune. Møtene blir arrangert for å sikre at innbyggerne får anledning til å komme med sine synspunkter.