- I dag er jeg stolt over å være Dovring

Kvelden startet oppe på Dansarvollen, i flott vær, på utescenen med inntog anført av Dombås musikkforening. Deretter ønsket konferansier for kvelden, Martin Flatmoen, publikum velkommen med en tale fra ordfører i Dovre, Oddny Garmo, etter at Museumsdirektør Josten Skurdal fortalte at han så fram til Dovre kommune sitt program.