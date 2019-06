Petter og Aleksander tek «Den Store Styrkeprøven» på veltepetter: - Vi har sett fram til Dombås lenge

Nyheter

Eventyrarane Nyquist og Gamme er kjende namn for mange TV-sjåarar. Nyquist er kanskje betre kjend under kallenamnet "Petter uteligger" frå TV2-programmet med same namn, medan Gamme har vore programleiar på NRKs "Drømmeturen". Saman har dei vore på fleire artige eventyr saman, blant anna padla Mjøsa på langs i eit badekar.