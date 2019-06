Nyheter

Årsaken til dette er vannskader som ble utløst i forbindelse med arbeidet i fjor.

- Da vi bygde om svingen i høst utløste vi grunnvannsproblemer som vasket ut bygningsmassene og lagde setninger i veien som gjorde den ujevn, forklarer prosjektleder Rolf Klemetsrud i Statens Vegvesen.

Klemetsrud forklarer at tæle i bakken ikke gjorde det mulig å se at de hadde truffet en vannåre da arbeidet ble utført i vinter, som var grunnen til at problemet ikke ble oppdaget umiddelbart. Først i forbindelse med snøsmelting nå på våren og sommeren dukket problemet opp.

- Vi jobber nå med drenering mellom veien og jernbanelinja. Vi freser også bort noe av asfalten og legger ny for å få en jevn overgang, forteller prosjektlederen.

- Det er ikke mye jobb, men det er dumt å begynne på det så raskt etterpå, sier Klemetsrud. - Det kommer til å bli ferdig i løpet av mandag eller tirsdag denne uken. Vi har ikke klarhet i hva det koster, men jeg mener det vil ligger på 300 til 400 tusen kroner, forteller han videre.

Markering av veien vil skje fortløpende etter at den nye asfalten er ferdig, ifølge Klemetrsud.