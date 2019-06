Nyheter

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Det står på hjemmesiden deres at de skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares. Disse midlene må søkes om og midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre. Roar Domaas er en av søkerne som har fått midler.

- Det er gledelig å få midler og det gir inspirasjon til restaurering, forteller Domaas, som restaurerer Den gamle låven på Domaas Gård.

Domaas har fått 400 000 kroner til å bevare bygningen.

- Jeg har fått 300 000 kroner før også, og det er strålende med litt hjelp, men det må investeres mye penger i et slikt prosjekt, forteller Domaas.

Det sies at midlene som blir tildelt skal dekke omtrent 30 prosent av det totale budsjettet.

77,5 millioner

Over 800 søknader har blitt behandlet i første halvår av 2019 med et søknadsbeløp på nærmere 300 millioner kroner. Totalt 77,5 millioner kroner blir tildelt 385 eiere.

- De seneste årene har tilskuddene som Kulturminnefondet gir til eiere av verneverdige kulturminner blitt doblet. Kulturminnefondet sikrer viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte. Det å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, det gir kunnskap om historien vår, og det skaper aktivitet og arbeidsplasser oer hele landet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Søknadene til Kulturminnefondet blir nå behandlet fortløpene og tilbakemeldingene har vært gode.

- Innføring av løpende saksbehandling har skjedd etter forslag fra eierne, og jeg er veldig fornøyd med at det nå fører til enklere søknadsbehandling og raskere saksbehandlingstid, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Redda bygget

Den gamle låven til Roar Domaas er over 150 år gammel og det er en omfattende prosess å få bygget i stand igjen.

- Jeg har klart å redde bygget og det framstår nå som det var i 1889, men bygget er nok fra 1850-60-tallet, forteller han.

- Jeg må bare si at det er svært gledelig å få midler og de kommer god med, avslutter han.

Aud Stavheim Holseth fra Lesja har også fått 200 000 kroner til støtte for å restaurere stabburet.

Her er listen over midler til eiere i Oppland: