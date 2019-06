Nyheter

Vedlikehold av Coop Marked har pågått de siste dagene og butikksjef Rita Lillesletten tror de skal være ferdig i neste uke.

- Det er iallfall det som er sagt, så får vi se, forteller Lillesletten.

Bygget som Coop Marked befinner seg i er et gammelt bygg med rom for vedlikehold.

- Det er jo en stund det har vært sånn, så det er bra det blir gjort noe nå, sier Lillesletten.

- I tillegg er det jo et godt tegn at det skjer noe her, legger hun til.