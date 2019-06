Ingen støtte til Friheim

Nyheter

Pengene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. For inneværende år utgjør dette 56,4 millioner kroner, hvor Oppland hadde med 2 463 035 kroner til fordeling, hentet fra overskuddet til Norsk tipping. Det var 11 søkere til årets midler, med en samlet søknadssum på i underkant av 10 millioner kroner. Det var søkt om 384 000 kroner til rehabilitering og ombygging av Friheim.

Fylkesutvalget i Oppland har fordelt midlene på fire prosjekter. De to første fikk også midler i fjor. Driftsbygningen på Ringebu prestegard og utstillingslokalene på prestegarden Ullinsvin i Vågå fikk begge en million kroner. I tillegg fikk Lydkåken rockeverksted i Øystre Slidre 108 000 kroner og låven ved Peder Balke-senteret i Østre Toten 440 000 kroner.

Fylkesutvalget mener at etableringen av kunst- og kultursentrene Ullinsvin, Ringebu prestegard og Peder Balke senteret tilfører aktivitet til kulturmiljøer som ledd i stedsutvikling. Fylkeskommunen er en aktiv samarbeidspart i det å bygge nettverk mellom disse kunstlåvene, og mener det er viktig at det legges til rette for profesjonelle kunstnere og at det kan være et bidrag til å utvikle lokalt kulturliv.