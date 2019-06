Billedveva frå Dovrefjell har funne vegen til Lesja: - Det er stor stas å få syne dei fram

Nyheter

Samlinga av billedvev vart i vinter fjerna frå Dovregubbens Hall på Dovrefjell, kor dei har vore utstilt i alle år. Kafeen og overnattingsstedet langs E6 har vore drive av Onsum Berg-familien fram til i 2017, da ekteparet Berit og Johans Nomedal tok over drifta etter Mette Onsum Berg, dottera av Rakel. Etter at dei nye eigarane tok over har dei hatt eit ønskje om å kvitte seg med billedveva, og ved hjelp av Hans-Jacob Dahl fann Mette ein ny heim til dei.