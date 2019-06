Nyheter

Sondre og Tanya gjorde det best i de to første rundene innen hovedklassen, og kom deretter videre til semifinalen. Etter å ha kommet seirende ut av semifinalen gjorde paret det også best i de to finalerundene, og endte opp på topp i sin klasse under World Cup Boogie Woogie, som fant sted i Sótsji lørdag kveld.

Det endelige resultatet ble som følger: