Gjett hvor mange kyr det må til for å gi nordmenn iskrem

Og det er bare hos produsenten Diplom-Is. I tillegg kommer melk de andre isprodusentene bruker. Diplom-Is har driver sin produksjon i Nittedal, noe de har gjort i 90 år. Til Norsk landbrukssamvirke melder de at produserer mer enn 20 millioner liter iskrem årlig. Det betyr at de trenger 2,2 – 2,5 millioner liter fløte og cirka 9 millioner liter melk til iskremproduksjonen i løpet av et år. Diplom-Is er heleid av meierisamvirket TINE, som igjen er eid av norske melkebønder.