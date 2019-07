Lokomotivbrann ved Fokstua - Ikke fare for spredning

Nyheter

Lokomotivet hører til et godstog, og kun lokføreren var om bord på toget, og kom helskinnet vekk fra opplevelsen.

Brannvesenet på stedet fikk raskt kontroll på brannen, og innsatsleder for politiet på stedet, John Magne Skaalgaard, sier at det ikke er fare for spredning.

- Det skal ha vært en del brannfarlig materiale i nærheten av brannen, men det ble flyttet tilbake i togsettet, forteller Skaalgaard.

I skrivende stund er årsaken til brannen ennå ukjent.

18:00 - brannen er slukket og et tog er på veg fra Oslo for å ta med seg godstoget. Kun lokomotivet er skadet. Togtrafikken får passere som normalt.