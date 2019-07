Biltjuveri på Lesjaskog - kan ha satt på falske skilt

Nyheter

Politiet i Innlandet fikk inn meldingen om tjuveriet onsdag formiddag, klokken 11.49. Det var eieren selv som meldte fra om tyveriet. Bilen ble stålet fra parkeringsplassen utenfor Bunnpris Lesjaskog, kjøretøyet er en hvit Volkswagen Caddy 2014-modell, men registreringsnummer UR 92292. Bileieren er en lokal mann.

Kvinnen som kjørte av gårde med bilen skal ha lys blondt kort hår, er rundt 165 centimeter høy, har rundt ansikt og kraftig kroppsbygning. Bilen skal senere ha vært observert i Solsida hyttegrend på Lesjaskog. Der har det senere blitt funnet en forlatt bil tilhørende en tysk kvinne, som mangler bilskilt. Politiet mistenker derfor at det kan ha blitt satt på andre skilt på bilen som ble stjålet.

Bileieren skulle bare inn på butikken et kort ærend. Han mener det bare må være et par minutter han var borte fra bilen. Da han kom ut skjønte han ingenting, bilen var søkk borte. Et vitne hadde sett bilen kjøre i retning Bjorli like før.

– Det var heldigvis ikke store verdier inne i bilen. Det som var der var noen CD-plater, en caps, lommebok og husnøkler, sier han.

Dette ble senere funnet et stykke vest for Lesjaskog, der hadde dama kastet ut eiendelene. I lommeboka var det en 200-lapp, som fortsatt var der da lommeboka ble kastet ut av bilen. Politiet har sjekket gjenstandene for fingeravtrykk.

– Det er helt utrolig at slikt kan skje på et lite sted som Lesjaskog. Jeg har lært det at jeg aldri skal sette igjen nøklene i bilen, sier bileieren.

Det er usikkert hvilken veg bilen har kjørt fra Lesjaskog. Politiet i Møre og Romsdal er derfor varslet om hendelsen.

Politiet er interessert i tips i saken.