Biltjuveri på Lesjaskog - Politiet har en mistenkt i saken

Det var onsdag i tolvtiden at bilen forsvant utenfor Bunnpris på Lesjaskog. Et vitne observerte ei kvinne som satte seg inn i den hvite caddyen og kjørte vestover. Kvinnen skal ha hatt lyst kort hår, være rundt 165 centimeter høy, ha rundt ansikt og kraftig kroppsbygning.

En ligende bil ble en stund etter fanget opp av et kamera langs vegen vest for Bjorli. Denne bilen hadde tyske bilskilt. Det ble senere funnet et forlatt tysk bil uten skilt i Solsida hyttefelt på Lesjaskog. Det mistenkes derfor at disse skiltene er satt på caddyen.

– Vi ber publikum være obs på det tyske skiltnummeret HFDL 65, sier Ingrid Tøndel ved Lensmannskontoret på Dombås.

De tror bilen har reist vestover, og den er fortsatt etterlyst. Politiet sier det ikke er usannsynlig at bilen kommer til å dukke opp på Lesjaskog igjen.

– Personen vi mistenker i saken har hatt opphold her i området en periode, sier Tøndel.

Det ønskes tips i saken.