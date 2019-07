Reisebrev fra prisutdeling:

Long Term Service Award til Martin Berg

Den 8. januar 2019 fekk Martin Berg, Dombås, eit brev frå generalsekretær Miora Mandea i International Assosiation of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA), om at han hadde vorte tildelt IAGA Long Term Service Medal for framifrå og særs nøyaktige geomagnetiske målingar ved observatoriet på Dombås, i meir enn 37 år.