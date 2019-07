Nyheter

For de som ikke har anledning til å ta turen til Ekebergsletta og se kampen «live» der, er dette en flott mulighet for å kunne følge lokale helter under måljakten.

G19-laget som stiller på Norway cup i år, består av 16 spillere, hvorav to gjestespillere, som lånes ut av Ranheim og Clausenengen. Det er henholdsvis dombåsgutten Jesper Selsjord og lesjaskogingen Knut Kveum, som nå får anledning til å spille med sine tidligere lagkompiser igjen.

Kampen sendes tirsdag 30. juli klokken 16.10.