Irske toner ved Lesjaskogsvatnet

Etter to blues/boogie-konserter på campingen for noen år tilbake, har det vært etterspurt et nytt arrangement. Nå blir ønsket innfridd, kan primus motor og deltakende saksofonist, Erik Bentsen fortelle.

- Vi spiller både irsk folkemusikk, kjente singer/songwriter-låter, samt noe egne verk, utdyper han.

Med erfarne og dyktige musikere fra inn- og utland, og med Lesjaskogsvatnet som scenebakgrunn, er alt duket for en flott opplevelse.

- Lesjaskogsvatnet må være det fineste bakteppet som finnes. Og det er den eneste konsertarenaen jeg har vært på, hvor jeg har fisket samtidig som vi har hatt lydprøver, skratter Bentsen, som håper lokalbefolkningen tar turen til konserten.